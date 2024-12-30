Экс-депутат Рады рассказал о вступлении Зеленского в прямую конфронтацию с Трампом

Экс-депутат Рады Царев: Зеленский вступил в прямую конфронтацию с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в капкане, считает экс-депутат Верховной рады Олег Царев. В разговоре с «Царьградом» он отметил, что заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении остановить конфликт на Украине как можно скорее, означает то, что он добивался бы заключения мирных договоренностей между Москвой и Киевом, с чем Зеленский явно не согласен.

«Мы видим, что Зеленский перешел в прямую конфронтацию с Трампом, с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном как посланником Трампа. На что он рассчитывает? На то, что Трамп сейчас не сможет заставить Зеленского пойти на мирные переговоры. Поэтому Зеленский будет выдвигать нереальные требования», — высказался Царев. Как утверждает эксперт, политик надеется, что в таком случае Трамп будет вынужден отказаться от своей задачи немедленно прекратить боевые действия на Украине.

По его мнению, Зеленский рассчитывает, что Трамп погрязнет во внутренних проблемах, и у него получится протянуть до выборов в Конгресс, а позднее демократы «сломают» республиканца и заставят его дальше финансировать конфликт.

«Изначально Трамп должен был оказать давление и на Украину, и на Россию с тем, чтобы получить мирные соглашения сейчас. И Россия ему подыграла, другими словами это не назовешь... Мы пошли в эту игру, мы сыграли и оказались победителями. И здесь Зеленский, когда от всего этого отказался, а мы нет, он выглядит людоедом и весь в крови», — подчеркнул он.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев предположил, что Трамп продолжит военную помощь Киеву. Он также допустил начало переговоров по Украине, но отметил, что «многое будет зависеть от ситуации на поле боя».

