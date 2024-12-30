Эксперт предрек продолжение помощи Украине при Трампе

Эксперт Тимофеев: Трамп продолжит оказывать военную помощь Украине

Избранный президент США Дональд Трамп продолжит военную помощь Украине, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Об этом он заявил в комментарии «Известиям».

«При Трампе будет продолжаться военная поддержка Украины, поставки вооружений и техники. Будет финансовая поддержка и обучение военного и гражданского персонала. Трамп — популист. Проблема в том, что есть долгосрочная американская внешнеполитическая линия, поэтому помощь Украине будет продолжаться», — сказал эксперт.

Тимофеев допустил начала переговоров по Украине, но отметил, что «многое будет зависеть от ситуации на поле боя». «Мы видим, что в США сейчас окно возможностей для такого диалога открылось, но нет гарантий, что оно куда-то выведет. Поговорить по телефону мало», — подчеркнул он.

До этого Трамп признавал, что неоднократно обещал остановить украинский конфликт «в течение 24 часов», но это оказалось сложнее, чем он думал. Политик дал обещание не сдаваться, чтобы прийти к мирному договору по кризису на Украине.