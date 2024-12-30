Генпрокурор Азербайджана обсудил с Бастрыкиным расследование авиакатастрофы в Актау

Генпрокурор Азербайджана Алиев и глава СК России Бастрыкин провели переговоры

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев и председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обсудили расследование дела о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.

Бастрыкин проинформировал Алиева о формировании следственной группы по делу. Алиев, в свою очередь, сообщил об оказании со стороны российских коллег поддержки сотрудникам азербайджанской прокуратуры, отправленным в Грозный.

Генпрокурор также подчеркнул важность сотрудничества между странами и обмена собранными доказательствами.

Ранее Бастрыкин провел в Грозном совещание по факту крушения самолета в Актау. В столице Чечни ему доложили о возбуждении уголовного дела и ходе расследования.