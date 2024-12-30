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13:30, 30 декабря 2024Экономика

Курс доллара вновь резко подскочил

Курс доллара на Forex поднялся до 111 рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетКурс доллара:

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Курс доллара вновь резко подскочил. На рынке Forex он торгуется выше 111 рублей. Курс евро — выше 109 рублей, следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

Так, по состоянию на 12:29 по московскому времени американская валюта росла на 5,96 процента — до 111,751 рубля. В этот же момент курс евро снижался на 0,78 процента — до 109,305 рубля за единицу.

Ранее, 28 декабря, Банк России поднял официальные курсы доллара и евро, установленные на новогодние праздники, свидетельствуют данные. Так, они выросли до 101,68 и 106,1 рубля соответственно.

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