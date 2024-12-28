Официальный курс доллара на новогодние праздники поднялся выше 101 рубля

ЦБ поднял официальный курс доллара до 101,68 рубля, евро — до 106,1 рубля

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро, установленные на новогодние праздники, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Европейская валюта выросла до 106,1 рубля, став дороже на 15 копеек, американская — прибавила 1,15 рубля, до 101,68.

В целом за год доллар вырос к рублю почти на 11 процентов. В январе, который статистически является одним из худших для курса российской валюты месяцев, она может ослабнуть до 105 за доллар, считают эксперты.

Ранее в Центробанке, изменившем на этой неделе подход к установлению официальных курсов иностранных валют, заявили, что курсы, которые ЦБ установит в последний рабочий день 2024 года, будут действовать с 29 декабря по 9 января включительно.