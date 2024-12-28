Курсу доллара спрогнозировали рост до 115 рублей

Эксперт Бабин: курс доллара может вырасти к концу 2025 года до 115 рублей

В январе, который статистически является одним из худших для курса российской валюты месяцев, рубль может ослабнуть до 105 за доллар, считает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. По его словам, это произойдет в случае, если «фактор геополитики существенно не изменится».

Специалист уточнил, что многие связывают с приходом в Белый Дом Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января, «определенные надежды на улучшение геополитической обстановки для России и даже постепенное ослабление санкционного режима».

В течение всего следующего года, при отсутствии таких подвижек, а также сильных колебаний стоимости нефти, рубль «может продолжить умеренно дешеветь из-за накопления негативного эффекта санкций», спрогнозировал Бабин. Доллар к концу 2025-го он ожидает на уровне 115 рублей, юань — 15,7 рубля.

В 2024 году, отметил эксперт, доллар вырос к рублю почти на 11 процентов.

Ранее ожидающимися улучшениями в международной политике на фоне нового избрания президентом Трампа аналитики объяснили свой прогноз о росте индекса Мосбиржи более чем на 80 процентов в 2025 году.