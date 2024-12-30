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09:16, 30 декабря 2024Бывший СССР

Латвия подарит Украине более тысячи беспилотников

Министр обороны Спрудс сообщил, что Латвия передаст Украине более тысячи БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Латвия подарит Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще более тысячи беспилотников разных типов и моделей. Об этом сообщил министр обороны республики Андрис Спрудс в соцсети Х.

Чиновник не указал, как скоро БПЛА поступят в украинские войска, однако заверил, что в 2025 году страна выделит на закупку дронов еще более 20 миллионов евро.

«Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что наемника из Латвии заочно осудят в России за участие в боях на стороне Украины. Речь идет о 56-летнем Улдисе Волмарсе, который с марта по август 2022 года служил в Интернациональном легионе ВСУ.

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