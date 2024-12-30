Лавров раскрыл стратегию США по Китаю

Глава МИД РФ Лавров: США используют украинский сценарий в давлении на КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какие методы используют США в давлении на КНР по тайваньской проблематике. Его слова приводит ТАСС.

Лавров подчеркнул, что США совершают провоцирующие действия в Тайваньском проливе, поставляют вооружения Тайбэю, а также укрепляют квазиполитический диалог с местными властями.

«Все вместе это, безусловно, способствует росту сепаратистских настроений, а методы очень похожи на те, которые в свое время использовались американцами для создания на Украине антироссийского плацдарма», — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что стратегические отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне развития. В частности, он напомнил о регулярных контактах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

