Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:32, 30 декабря 2024Мир

Лавров раскрыл стратегию США по Китаю

Глава МИД РФ Лавров: США используют украинский сценарий в давлении на КНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какие методы используют США в давлении на КНР по тайваньской проблематике. Его слова приводит ТАСС.

Лавров подчеркнул, что США совершают провоцирующие действия в Тайваньском проливе, поставляют вооружения Тайбэю, а также укрепляют квазиполитический диалог с местными властями.

«Все вместе это, безусловно, способствует росту сепаратистских настроений, а методы очень похожи на те, которые в свое время использовались американцами для создания на Украине антироссийского плацдарма», — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что стратегические отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне развития. В частности, он напомнил о регулярных контактах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО погиб бывший футболист сборной России. Ранее его задержали с мефедроном и приговорили к 9,5 года колонии

      В России заявили о несработавшем «трюке» с мирной конференцией по Украине

      Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

      ФИДЕ разрешила шахматистам играть в джинсах

      Лавров указал на опасную черту в конфронтации Ирана и Израиля

      Лавров раскрыл стратегию США по Китаю

      Лавров ответил на обвинения Запада о якобы присутствующих в Курской области военных КНДР

      Лавров назвал причину падения власти Асада в Сирии

      МИД России оценил готовность к нормализации отношений с Грузией

      Лавров рассказал о реагировании России и КНДР на угрозы со стороны третьих стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше