Лавров оценил отношения России и Китая

Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений России и Китая

Стратегические отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне развития. Такую оценку отношениям двух стран дал глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в ходе встречи с китайским коллегой Ван И на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро, его слова приводит РИА Новости.

Лавров напомнил о регулярных контактах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые подтверждают его утверждение. «После встречи в Казани они уточнили задачи, которые стоят перед нашими министерствами, ведомствами, организациями, и все это, безусловно, отвечает интересам наших стран, способствует росту национальных экономик, благосостояния граждан», — сообщил министр иностранных дел РФ.

Лавров также отметил, что модель равноправного, взаимовыгодного сотрудничества двух великих держав является привлекательной для других государств-единомышленников.

Ранее глава российского МИД рассказал, что между РФ и Китаем хотели вбить клин недостоверной информацией о том, что Пекин якобы недоволен сближением Москвы с КНДР. Лавров подчеркнул, что между Москвой и Пекином «очень позитивный диалог» по этому вопросу.