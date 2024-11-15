Лавров заявил о вбивании клина между Россией и Китаем из-за КНДР

Лавров: между Россией и КНР хотели вбить клин из-за сближения с КНДР

Между Россией и Китаем хотели вбить клин недостоверной информацией о том, что Пекин якобы недоволен сближением Москвы с КНДР. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Не знаю, зачем публикуется эта недостоверная информация, но, наверное, для того, чтобы вбить клин между Россией и Китаем. От Пекина никаких обращений к нам по поводу отношений с Пхеньяном не поступало, также мы регулярно консультируемся о том, как нам координировать свои действия при каждом обострении на Корейском полуострове и вокруг него по вине США и их союзников. Это все, что я могу сказать», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что между Москвой и Пекином «очень позитивный диалог» по этому вопросу.

Ранее Лавров прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, указав на то, что российский лидер твердо и четко выразил позицию Москвы по украинскому кризису.