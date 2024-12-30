Маск призвал установить на Марсе демократию

Маск призвал установить на Марсе прямую демократию после колонизации

Американский предприниматель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск считает, что после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии. Об этом он написал в социальной сети X.

«Марсиане решат, какое у них будет управление. Я рекомендую не представительную, а прямую демократию», — написал Маск в ответ на вопрос пользователя, как будет управляться планета.

Бизнесмен добавил, что непилотируемые корабли Starship способны приземлиться на Марсе в течение двух ближайших лет. В свою очередь этом пилотируемые миссии Starship могут отправить на планету в следующие четыре года.

Илон Маск известен как популяризатор колонизации Марса в качестве резервной для человечества планеты. В конце ноября миллиардер подчеркнул, что Марс имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания» и нужно собирать ресурсы на перелет.

