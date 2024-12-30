Маск призвал установить на Марсе демократию

Американский предприниматель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск считает, что после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии. Об этом он написал в социальной сети X.
«Марсиане решат, какое у них будет управление. Я рекомендую не представительную, а прямую демократию», — написал Маск в ответ на вопрос пользователя, как будет управляться планета.
Бизнесмен добавил, что непилотируемые корабли Starship способны приземлиться на Марсе в течение двух ближайших лет. В свою очередь этом пилотируемые миссии Starship могут отправить на планету в следующие четыре года.
Илон Маск известен как популяризатор колонизации Марса в качестве резервной для человечества планеты. В конце ноября миллиардер подчеркнул, что Марс имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания» и нужно собирать ресурсы на перелет.