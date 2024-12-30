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01:59, 30 декабря 2024Мир

Маск призвал установить на Марсе демократию

Маск призвал установить на Марсе прямую демократию после колонизации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский предприниматель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск считает, что после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии. Об этом он написал в социальной сети X.

«Марсиане решат, какое у них будет управление. Я рекомендую не представительную, а прямую демократию», — написал Маск в ответ на вопрос пользователя, как будет управляться планета.

Бизнесмен добавил, что непилотируемые корабли Starship способны приземлиться на Марсе в течение двух ближайших лет. В свою очередь этом пилотируемые миссии Starship могут отправить на планету в следующие четыре года.

Илон Маск известен как популяризатор колонизации Марса в качестве резервной для человечества планеты. В конце ноября миллиардер подчеркнул, что Марс имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания» и нужно собирать ресурсы на перелет.

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