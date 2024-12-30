Медведчук: для потерявшего легитимность Зеленского 2024 год оказался трагическим

Для президента Украины Владимира Зеленского 2024 год оказался трагическим, так как он дискредитировал себя как главнокомандующий, а Вооруженные силы республики (ВСУ) утратили значительные территории. Об этом заявил Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Год для Зеленского был трагическим. Во-первых, 21 мая он утратил легитимность. В отличие от [президента России] Владимира Путина, он испугался провести выборы, зная, что их проиграет. Во-вторых, он дискредитировал себя как верховный главнокомандующий, ввязавшись в курскую аферу», — написал он в авторской статье.

Медведчук также отметил, что президентские выборы показали стабильность в России и рекордное доверие граждан Путину вопреки прогнозам Запада.

Ранее Медведчук заявил о бессилии Зеленского перед Путиным. По его словам, об этом свидетельствует использование украинским лидером ненормативной лексики во время пресс-конференции в Брюсселе.

