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18:24, 30 декабря 2024Бывший СССР

На Украине возбудили дело против бывшего митрополита канонической УПЦ

СБУ возбудила дело против бывшего митрополита канонической УПЦ Иванова
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против бывшего митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олега Иванова, который возглавлял Изюмскую и Купянскую епархии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Служба безопасности и национальная полиция собрали доказательства подрывной деятельности бывшего митрополита Изюмской и Купянской епархии УПЦ — Олега Иванова (Елисея). Ему заочно предъявлено подозрение», — говорится в публикации украинской спецслужбы.

В ведомстве считают, что иерей участвовал в публичном одобрении специальной военной операции и якобы причастен к разжиганию межрелигиозной розни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телеинтервью назвал Украину религиозной страной, соблюдающей права представителей самых разных конфессий. При этом в ходе выступления украинский лидер ни разу не упомянул закон о фактическом запрете в стране УПЦ.

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