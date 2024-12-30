На Украине возбудили дело против бывшего митрополита канонической УПЦ

СБУ возбудила дело против бывшего митрополита канонической УПЦ Иванова

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против бывшего митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олега Иванова, который возглавлял Изюмскую и Купянскую епархии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Служба безопасности и национальная полиция собрали доказательства подрывной деятельности бывшего митрополита Изюмской и Купянской епархии УПЦ — Олега Иванова (Елисея). Ему заочно предъявлено подозрение», — говорится в публикации украинской спецслужбы.

В ведомстве считают, что иерей участвовал в публичном одобрении специальной военной операции и якобы причастен к разжиганию межрелигиозной розни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телеинтервью назвал Украину религиозной страной, соблюдающей права представителей самых разных конфессий. При этом в ходе выступления украинский лидер ни разу не упомянул закон о фактическом запрете в стране УПЦ.