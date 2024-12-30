На Украине возбудили дело против бывшего митрополита канонической УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против бывшего митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олега Иванова, который возглавлял Изюмскую и Купянскую епархии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Служба безопасности и национальная полиция собрали доказательства подрывной деятельности бывшего митрополита Изюмской и Купянской епархии УПЦ — Олега Иванова (Елисея). Ему заочно предъявлено подозрение», — говорится в публикации украинской спецслужбы.
В ведомстве считают, что иерей участвовал в публичном одобрении специальной военной операции и якобы причастен к разжиганию межрелигиозной розни.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телеинтервью назвал Украину религиозной страной, соблюдающей права представителей самых разных конфессий. При этом в ходе выступления украинский лидер ни разу не упомянул закон о фактическом запрете в стране УПЦ.