Посол заявил о неизменном с начала СВО подходе Греции к России

Посол Маслов заявил о неизменном с начала СВО подходе Греции к России

Греция не поменяла свой подход к России с начала специальной военной операции (СВО), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Андрей Маслов.

Афины разорвали отношения с Москвой. «Разрушен целый массив российско-греческого взаимодействия, начиная от политики и экономики и заканчивая культурно-гуманитарной сферой», — сказал дипломат. Вместе с этим Маслов отметил «агрессивные антироссийские заявления, беспочвенные, полные русофобии обвинения», которые делают политики в Греции.

В этом же интервью дипломат заявил, что Греция из-за снижения туристического потока из России теряет по 1 миллиарду евро в год. При этом многие местные отрасли, в том числе пушно-меховое производство, потеряли прибыль.