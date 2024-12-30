Раскрыты потери Греции без российских туристов

Посол РФ в Афинах Маслов: Греция туристов из России теряет 1 млрд евро в год

Греция из-за снижения туристического потока из России теряют по 1 миллиарду евро в год, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости.

«Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз», — рассказал Маслов.

По его словам, каждый год без российских туристов обходится республике приблизительно в 1 миллиард евро. При этом многие местные отрасли, в том числе пушно-меховое производство, потеряли прибыль.

В сентябре сообщалось, что туристический сезон в Болгарии в 2024 году стал одним из худших за последнее время из-за отсутствия российских туристов. Депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков рассказал, что россиян в этой европейской стране сегодня фактически нет. Депутат также отметил, что российские граждане начали активно продавать свою недвижимость в Болгарии.