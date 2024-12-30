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08:14, 30 декабря 2024Бывший СССР

Пострадавших при крушении самолета в Актау граждан Киргизии доставили на родину

МЧС Киргизии: пострадавших при крушении самолета в Актау доставили на родину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kazakhstan EMERCOM / Globallookpress.com

Пострадавших при крушении самолета компании Azerbaijan Airlines граждан Киргизии доставили на родину, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

Борт из Казахстана приземлился в аэропорту Манас в Бишкеке в 02:52 по местному времени (23:52 мск) 30 декабря.

«Из аэропорта их на машине скорой помощи доставили в Национальный госпиталь. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей», — отметили в МЧС.

Самолет азербайджанской авиакомпании разбился в Актау 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек, в том числе семеро россиян. На месте происшествия нашли два бортовых самописца.

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