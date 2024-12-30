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05:33, 30 декабря 2024Мир

Президент Панамы оценил роль Картера в передаче стране контроля над Панамским каналом

Мулино оценил роль Картера в передаче контроля над Панамским каналом
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джимми Картер

Джимми Картер. Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино оценил роль экс-президента США Джимми Картера в передаче стране контроля над Панамским каналом, выразив соболезнования в связи со смертью бывшего американского лидера. Об этом он заявил в соцсети X.

Мулино отметил, что пребывание Картера в Белом доме «выпало на сложные времена, решающие для Панамы в процессе переговоров и подписания договора Торрихоса — Картера в 1977 году». В результате этого Панамский канал передали в руки панамцев, подчеркнул глава государства.

22 декабря избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Он заявил, что плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» — по его мнению, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться.

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