Приднестровье прекратит поставки электроэнергии в Молдавию

МолдГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдавию с 1 января

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдавию с 1 января. Об этом заявил советник директора государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь в эфире радио «Молдова 1».

«Контракт с ГРЭС не был продлен. Без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра», — сказал он.

Он также отметил, что Energocom продолжает работать с международными и национальными партнерами. Компания хочет покрыть дефицит с использованием нераспределенных мощностей.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан распорядился начать законодательные приготовления к национализации компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций в который принадлежит «Газпрому».

