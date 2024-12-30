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21:07, 30 декабря 2024Бывший СССР

Приднестровье прекратит поставки электроэнергии в Молдавию

МолдГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдавию с 1 января
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдавию с 1 января. Об этом заявил советник директора государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь в эфире радио «Молдова 1».

«Контракт с ГРЭС не был продлен. Без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра», — сказал он.

Он также отметил, что Energocom продолжает работать с международными и национальными партнерами. Компания хочет покрыть дефицит с использованием нераспределенных мощностей.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан распорядился начать законодательные приготовления к национализации компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций в который принадлежит «Газпрому».

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