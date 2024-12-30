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16:50, 30 декабря 2024Бывший СССР

Молдавия национализирует принадлежащую «Газпрому» газовую компанию

Премьер Молдавии Речан поручил готовиться к национализации «Молдовагаза»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан распорядился начать законодательные приготовления к национализации компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций в который принадлежит «Газпрому». Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава молдавского правительства остался недоволен решением корпорации прекратить поставки газа в страну. Он полагает, что Кишинев не обязан расплачиваться долгу, из-за которого «Газпром» остановил транзит голубого топлива.

«Международный аудит показал, что никакого долга не существует. Может быть, эти деньги и были потрачены на путешествия и яхты, но недопустимо перекладывать этот долг на плечи граждан Молдавии», — сказал Речан.

Также он назвал сложившуюся ситуацию «энергетическим шантажом» со стороны России и пообещал, что Минюст подготовит поправки, позволяющие национализировать предприятия в стратегических отраслях, в самое ближайшее время.

«Газпром» анонсировал прекращение поставок газа в Молдавию с 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность. Ограничение поставок до нуля кубометров в сутки холдинг вводит с восьми часов утра 1 января.

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