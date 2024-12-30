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13:59, 30 декабря 2024Россия

Россиян призвали молиться о мигрантах

Протоиерей РПЦ Иванов призвал россиян молиться о мигрантах и лишении зарплаты
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Жителей России призвали молиться Богу о том, чтобы он лишил их зарплаты. К этому граждан страны воззвал протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл Иванов. Соответствующее видео было опубликовано в его Telegram-канале.

Подобные молитвы, по мнению священнослужителя, помогут гражданам подумать о ненужности абортов.

«Господи, отними от нас зарплаты, пошли нам больше мигрантов, чтобы мы задумались о том, что не нужно убивать детей в утробе материнской», — говорится в тексте молитвы.

Кроме того, Иванов порекомендовал россиянам молиться о том, чтобы они временно лишились возможности посещать врачей и учителей. Такая мера, указал протоиерей, позволит жителям страны начать больше ценить работников этих сфер.

Ранее священник РПЦ Александр Сахненко заявил, что православное духовенство имеет право на богатую жизнь.

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