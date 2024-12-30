Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:27, 30 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали о надбавках к зарплате в 2025 году

Доцент Иванова-Швец: работающие на Крайнем Севере получат выплаты в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», что некоторые россияне в 2025 году получат стимулирующие выплаты.

По ее словам, речь идет о россиянах, которые работают в регионах Крайнего Севера. Доплаты вводятся в дополнение к традиционным «северным» выплатам и полагаются гражданам, заключившим трудовой договор с госучреждением на срок не менее трех лет.

Кроме того, сумма выплаты исчисляется в процентах от зарплаты и зависит от фонда оплаты труда конкретного учреждения. Также допускаются и другие дополнительные выплаты от работодателя, например, компенсация отпуска, проезда, медобслуживания и другие.

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко заявила, что с 1 января 2025 года изменится размер МРОТ, его повысят на 16,6 процентов, до 22 440 рублей. Это станет причиной пересмотра заработных плат у некоторых россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Нобелевская премия мира и исторический поцелуй с Брежневым. Экс-президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет

      Россиянам рассказали о надбавках к зарплате в 2025 году

      Украинская телеведущая пожаловалась на кричащего «Слава Путину!» поляка

      В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

      Вучич рассказал о задержанном в Сербии за съемку оборонных объектов украинце

      В Европу вновь вернулась проблема госдолга

      Маск призвал установить на Марсе демократию

      Трамп выразил соболезнования из-за смерти Картера

      Лукашенко назвал свой любимый парфюм

      Эксперт предрек продолжение помощи Украине при Трампе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше