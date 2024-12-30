Россиянам рассказали о надбавках к зарплате в 2025 году

Доцент Иванова-Швец: работающие на Крайнем Севере получат выплаты в 2025 году

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», что некоторые россияне в 2025 году получат стимулирующие выплаты.

По ее словам, речь идет о россиянах, которые работают в регионах Крайнего Севера. Доплаты вводятся в дополнение к традиционным «северным» выплатам и полагаются гражданам, заключившим трудовой договор с госучреждением на срок не менее трех лет.

Кроме того, сумма выплаты исчисляется в процентах от зарплаты и зависит от фонда оплаты труда конкретного учреждения. Также допускаются и другие дополнительные выплаты от работодателя, например, компенсация отпуска, проезда, медобслуживания и другие.

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко заявила, что с 1 января 2025 года изменится размер МРОТ, его повысят на 16,6 процентов, до 22 440 рублей. Это станет причиной пересмотра заработных плат у некоторых россиян.