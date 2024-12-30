Российская компания приостановила поставки зерна в Сирию

Российская компания «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки зерна в Сирию

После свержения президента Сирии Башара Асада российская компания «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки зерна в республику. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Дмитрий Трифонов.

Руководитель подчеркнул, что поставки зерна в Сирию сейчас полностью остановлены, но возобновятся после налаживания контакта с новыми властями. По его словам, ежегодно компания, в течение трех лет выполнявшая функции зернового трейдера, ввозила на территорию страны примерно половину всего импортируемого объема российской пшеницы — 1,1 миллиона тонн.

Причиной остановки поставок Трифонов назвал долг сирийской стороны перед «СТГ Инжиниринг» в размере 116 миллионов долларов.

Ранее глава новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), лидер исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), заявил о стратегических интересах Дамаска в отношениях с Москвой. Он отметил, что Россия — вторая мощнейшая страна в мире, и она имеет огромное значение.