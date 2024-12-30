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11:48, 30 декабря 2024Россия

Российская компания приостановила поставки зерна в Сирию

Российская компания «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки зерна в Сирию
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

После свержения президента Сирии Башара Асада российская компания «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки зерна в республику. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Дмитрий Трифонов.

Руководитель подчеркнул, что поставки зерна в Сирию сейчас полностью остановлены, но возобновятся после налаживания контакта с новыми властями. По его словам, ежегодно компания, в течение трех лет выполнявшая функции зернового трейдера, ввозила на территорию страны примерно половину всего импортируемого объема российской пшеницы — 1,1 миллиона тонн.

Причиной остановки поставок Трифонов назвал долг сирийской стороны перед «СТГ Инжиниринг» в размере 116 миллионов долларов.

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