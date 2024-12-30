Сальдо прокомментировал слухи о подготовке ВС России к штурму Херсона

Сальдо: Киев шантажирует Запад слухами о готовящемся штурме Херсона

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал слухи о якобы подготовке Российской армии к штурму Херсона. Глава региона связал подобные сообщения с желанием Украины путем шантажа получить новые партии оружия от Запада, сообщает РИА Новости.

«Это очередной раунд шантажа собственных хозяев. Мол, дайте нам оружия, а не то русские вернут себе Херсон», — заявил он.

Глава региона добавил, что Киев пытается компенсировать неудачи на фронте «виртуальными достижениями», одним из которых якобы следует признать отражение угрозы российского штурма Херсона, занятого Вооруженными силами Украины.

Ранее Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в Россию. По его словам, в регионе были отремонтированы многие дороги и социальные объекты, а также восстановлены объекты коммунальной инфраструктуры.

