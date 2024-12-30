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10:54, 30 декабря 2024Бывший СССР

Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в Россию

Губернатор Херсонской области Сальдо заявил о завершении интеграции региона с РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Херсонская область в 2024 году полностью завершила процесс интеграции в состав России. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.

Как заверил политик, Херсонская область за прошедший год «сделала большой шаг» в направлении общероссийского уровня развития. В частности, по его словам, были отремонтированы многие дороги и социальные объекты, восстановлены объекты коммунальной инфраструктуры.

«Это я считаю самым главным достижением», — сказал Сальдо.

Ранее Сальдо призвал не допустить размещения войск НАТО на украинской территории после завершения боевых действий. Он считает, что при таком сценарии Киев может нарастить военную мощь и возобновить конфликт через несколько лет или десятилетий.

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