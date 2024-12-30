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09:20, 30 декабря 2024Бывший СССР

Школьница из Луганска обратилась к российским бойцам

Школьница из Луганска Савенкова поздравила российских бойцов с Новым годом
Мария Винар
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Школьница из Луганска Фаина Савенкова, внесенная в базу украинского сайта «Миротворец», обратилась к российским военным. Об этом сообщает РИА Новости.

16-летняя девочка поздравила бойцов, находящихся в зоне специально военной операции (СВО), с наступающим Новым годом и Рождеством. «Вот уже 11-й год я загадываю желание об окончании войны. О нашей победе. Сегодня я бы хотела поздравить не только моих друзей. Я бы хотела поздравить солдат, офицеров, генералов, которые находятся на передовой и не дают нам почувствовать, что такое война», — сказала она.

Кроме того, Савенкова поздравила сотрудников российских спецслужб, волонтеров, а также журналистов. Вдобавок школьница обратилась к мирным жителям. «Я хочу поздравить обычных мирных жителей, которые узнали, что такое война. Ваша стойкость сплачивает всю нашу большую страну. С Новым годом и Рождеством Христовым. Мы обязательно победим, потому что мы — народ-победитель и с нами Бог!» — заключила она.

Ранее Савенкова попросила избранного президента США Дональда Трампа поспособствовать закрытию интернет-портала «Миротворец».

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