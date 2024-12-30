США полностью исчерпали выделенные на помощь Украине в 2024 году средства

Йеллен: США исчерпали средства, выделенные на помощь Украине в 2024 году

Соединенные Штаты Америки выделят Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 3,4 миллиарда долларов, которая полностью исчерпывает выделенные Конгрессом средства на поддержку Киева в 2024 году. Об этом говорится в заявлении главы американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее словам, средства будут выделены в координации с Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

Отмечается, что данный транш помощи предоставят отдельно от кредита в рамках займа «Большой семерки» Украине на общую сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов помощи.