США начали процесс передачи Украине сотен тысяч боеприпасов

Байден объявил о передаче Киеву сотен тысяч боеприпасов и тысяч ракет

Соединенные Штаты на данный момент находятся в процессе передачи Киеву сотен тысяч боеприпасов для артиллерии и тысяч ракет. Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

Кроме того, по словам главы США, в рамках нового пакета военной помощи Украина получит сотни бронемашин, «что усилит позицию Украины по мере наступления зимы».

Днем в понедельник, 30 декабря, Байден объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на 2,5 миллиарда долларов, который будет разделен на две части.

Так, первая половина — 1,22 миллиарда долларов — выделены в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI). В рамках данной программы средства вкладываются в производство оружия, но украинская сторона может получить его через месяцы или даже годы. Вторая часть пакета — 1,25 миллиарда — будут переданы оружием в ближайшее время. Объявляя о выделении новых средств, Байден указал, что США продолжат «неустанно работать над укреплением положения» Украины в конфликте до окончания его президентского срока в январе 2025 года.