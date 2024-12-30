Стало известно о проблемах новых властей Сирии с восстановлением экономики страны

Журналисты The Wall Street Journal (WSJ) раскрыли проблемы новых властей Сирии, которые мешают восстановить экономику страны. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Стало известно, что исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) столкнулась с санкциями и потерями контроля над нефтяными месторождениями, пытаясь всеми силами восстановить экономику в стране. По словам журналистов, в планах у новой власти построить свободный рынок, вновь запустить нефтяную промышленность и наладить международное сотрудничество.
Кроме того, издание подчеркнуло, что на экономику Сирии также повлияла инфляция. Так, до гражданской войны один доллар можно было обменять на 50 сирийских фунтов, а после прихода новой власти — на 13 тысяч сирийских фунтов. По мнению экспертов, на восстановление страны понадобится 400 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что российская компания «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки зерна в Сирию.