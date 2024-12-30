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07:49, 30 декабря 2024Мир

Супруга Асада не сможет вернуться в Великобританию

The Times: Асма Асад не сможет вернуться в Британию из-за истекшего паспорта
Асма Асад

Асма Асад. Фото: Syrian Presidency / Globallookpress.com

Супруга экс-президента Сирии Башара Асада Асма Асад не сможет вернуться в Великобританию, поскольку у нее истек срок действия паспорта страны. Об этом сообщает газета The Times.

По ее информации, документ стал недействительным в 20220 году. Неизвестно, по какой причине это произошло: из-за того, что бывшая первая леди сама не продлила срок действия, или ей препятствовали британские власти, говорится в материале.

Источники в МИД Великобритании подтвердили изданию, что у Асмы Асад не действующего паспорта Соединенного Королевства. Глава министерства Иветт Купер не планирует разрешать ей въезд на территорию государства, заявили собеседники газеты.

Жена Башара Асада родилась в Британии, она также имеет сирийское гражданство. Сейчас она проходит лечение в Москве, женщина больна лейкемией.

Ранее стало известно, что упруга свергнутого президента Сирии решила развестись с ним после 24 лет брака. Такое решение, согласно статье The Jerusalem Post, она приняла после переезда в Россию — в связи с тем, что ее не устроила жизнь здесь.

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