Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 23 декабря 2024Мир

Жена Асада подала на развод. Она недовольна жизнью в России и хочет на родину — в Лондон

Жена Асада Асма выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hassene Dridi / AP

Супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма Асад решила развестись с ним после 24 лет брака. Такое решение, согласно статье The Jerusalem Post, она приняла после переезда в Россию — в связи с тем, что ее не устроила жизнь здесь.

Источник сообщает, что Асма Асад уже обратилась в российский суд, а в дальнейших ее планах — получение разрешения на выезд из Москвы и переезд на родину. Известно, что супруга экс-главы Сирии родом из Лондона, Великобритания. Запрос в суд на данный момент находится на стадии рассмотрения, и окончательное решение еще не принято.

Некоторые турецкие СМИ отмечают, что желание Асмы связано с тем, что она находится под постоянным контролем в российской столице и сталкивается с серьезными ограничениями. Журналисты пишут, что Асаду было строго запрещено покидать Москву и заниматься какой-либо политической деятельностью. В ответ на эти утверждения в Кремле заявили, что информация не соответствует действительности.

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Всего у супругов три общих ребенка: сыновья Хафез и Карим, а также дочь Зейн. Все они достигли совершеннолетнего возраста.

Жена Асада проходит в Москве лечение от рака

Несколько дней назад стало известно, что Асма Асад находилась в Москве до того, как ее мужа свергли с поста главы Сирии. Газета Financial Times сообщила, что она проходила в столице лечение от рака. Здесь же находятся ее мать, отец и дочь Асадов Зейн.

Фото: SANA / Reuters

Уточняется, что болезнь — острый миелоидный лейкоз — у Асмы обнаружили в мае текущего года. На данный момент она продолжает бороться с рецидивом онкозаболевания. Несколько лет назад ей уже удалили опухоль груди.

Оценивая сейчас шансы экс-первой леди Сирии на выздоровление, онколог Евгений Черемушкин отметил, что они высоки. «Лейкемия поддается лечению, что-то лечится быстрее, что-то дольше. На лечение обычно нужно минимум полгода, а вообще оно может длиться до года», — пояснил врач.

Материалы по теме:
В США рассказали о жизни семьи Асада в «тихой роскоши». На что тратил деньги свергнутый политик?
В США рассказали о жизни семьи Асада в «тихой роскоши». На что тратил деньги свергнутый политик?
14 декабря 2024
Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы
Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы
16 декабря 2024
Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?
Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?
16 декабря 2024

Семья Асада бежала в Москву в начале декабря

В ночь на 8 декабря оппозиционные антиправительственные группировки захватили столицу Сирии — Дамаск. Командование сирийской армии сообщило, что правление Асада «закончилось». Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

Известно, что он получил политическое убежище в России. Через некоторое время после известий о его прибытии в Москву он вышел на связь и сообщил, что не планировал убегать. По его словам, на этом настояла российская сторона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жена Асада подала на развод. Она недовольна жизнью в России и хочет на родину — в Лондон

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Российские войска ударили по складам с ударными беспилотниками ВСУ

      Украина получила от МВФ транш в размере более миллиарда долларов

      Курица в тесте взорвалась во рту мужчины и попала на видео

      В российском городе суд арестовал на два месяца доцента МАИ

      В российском селе образовалась пробка из-за похорон бойца СВО

      Перевозивший гуманитарку российский чиновник увернулся от дрона под Белгородом

      В России озвучили версию атаки ВСУ на Казань

      Жену Канье Уэста уличили в копировании стиля Ким Кардашьян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше