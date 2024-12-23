Жена Асада подала на развод. Она недовольна жизнью в России и хочет на родину — в Лондон

Жена Асада Асма выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод

Супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма Асад решила развестись с ним после 24 лет брака. Такое решение, согласно статье The Jerusalem Post, она приняла после переезда в Россию — в связи с тем, что ее не устроила жизнь здесь.

Источник сообщает, что Асма Асад уже обратилась в российский суд, а в дальнейших ее планах — получение разрешения на выезд из Москвы и переезд на родину. Известно, что супруга экс-главы Сирии родом из Лондона, Великобритания. Запрос в суд на данный момент находится на стадии рассмотрения, и окончательное решение еще не принято.

Некоторые турецкие СМИ отмечают, что желание Асмы связано с тем, что она находится под постоянным контролем в российской столице и сталкивается с серьезными ограничениями. Журналисты пишут, что Асаду было строго запрещено покидать Москву и заниматься какой-либо политической деятельностью. В ответ на эти утверждения в Кремле заявили, что информация не соответствует действительности.

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Всего у супругов три общих ребенка: сыновья Хафез и Карим, а также дочь Зейн. Все они достигли совершеннолетнего возраста.

Жена Асада проходит в Москве лечение от рака

Несколько дней назад стало известно, что Асма Асад находилась в Москве до того, как ее мужа свергли с поста главы Сирии. Газета Financial Times сообщила, что она проходила в столице лечение от рака. Здесь же находятся ее мать, отец и дочь Асадов Зейн.

Фото: SANA / Reuters

Уточняется, что болезнь — острый миелоидный лейкоз — у Асмы обнаружили в мае текущего года. На данный момент она продолжает бороться с рецидивом онкозаболевания. Несколько лет назад ей уже удалили опухоль груди.

Оценивая сейчас шансы экс-первой леди Сирии на выздоровление, онколог Евгений Черемушкин отметил, что они высоки. «Лейкемия поддается лечению, что-то лечится быстрее, что-то дольше. На лечение обычно нужно минимум полгода, а вообще оно может длиться до года», — пояснил врач.

Семья Асада бежала в Москву в начале декабря

В ночь на 8 декабря оппозиционные антиправительственные группировки захватили столицу Сирии — Дамаск. Командование сирийской армии сообщило, что правление Асада «закончилось». Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

Известно, что он получил политическое убежище в России. Через некоторое время после известий о его прибытии в Москву он вышел на связь и сообщил, что не планировал убегать. По его словам, на этом настояла российская сторона.