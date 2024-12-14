В США рассказали о жизни семьи Асада в «тихой роскоши». На что тратил деньги свергнутый политик?

WP: семья экс-главы Сирии Башара Асада жила в «тихой роскоши»

Свергнутый президент Сирии Башар Асад на протяжении 25 лет скрывал свой роскошный образ жизни от общественности. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на видеозаписи и свидетельства соседей политика.

Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей Аммар Махайни сосед

По его словам, семья политика старалась не выделяться среди местных жителей. Махайни подчеркнул, что они скромно одевались и ездили на недорогих автомобилях.

Однако в статье газеты, озаглавленной «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали», отмечается, что на видеозаписях видно, как местные жители выносят из дома президента Сирии дорогие вещи.

В их числе — сумки Louis Vuitton, одежда брендов Dior, Hermes и Cartier, а также различные предметы дизайнерского интерьера. Кроме того, в гаражах резиденции Асада было найдено множество дорогих автомобилей, пишет издание.

Двоюродного брата Асада казнили

После захвата власти в Дамаске 8 декабря двоюродного брата экс-президента страны Сулеймана Асада публично казнили.

С прибытием в Латакию авангарда сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит Alkhali24 издание

В Кремле прокомментировали эти сообщения, подчеркнув, что не располагает информацией о судьбе двоюродного брата бывшего главы Сирии.

Также вооруженная толпа разорила в Латакии могилу Хафеза Асада, отца экс-президента. Захоронение политика, занимавшего должность президента с 1971 по 2000 год, расположена в Кардахе на северо-западе Сирии. В одном мавзолее с бывшим сирийским лидером похоронены его супруга и старший сын Басиль, ставший жертвой автокатастрофы.

Между тем, в МИД России рассказали, что Башар Асад находится в России в безопасности, Москва поступила так, как положено в подобных ситуациях.

Асад сбежал в Россию

Агентство Reuters сообщало, что Асад держал в секрете свои планы покинуть страну и перед побегом якобы заверил офицеров, что Россия окажет помощь.

Отмечается, что за несколько часов до своего побега чиновник на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в Минобороны заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться.

Однако авторы материалов также уточняют: Асад настолько долго скрывал свои планы бежать, что не поставил в известность даже своего младшего брата Махера Асада — командующего элитной 4-й бронетанковой дивизией.

Кроме того, стало известно, что экс-президент Сирии смог сбежать из страны при непосредственной помощи российских разведчиков, которые организовали его безопасное перемещение до российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.