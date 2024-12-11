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08:15, 11 декабря 2024Мир

В Сирии казнили двоюродного брата Асада

В Сирии публично казнили двоюродного брата Башара Асада Сулеймана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

В Сирии публично казнили двоюродного брата президента страны Башара Асада Сулеймана. Об этом сообщает Alkhali24.

«С прибытием в Латакию авангарда сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит», — говорится в материале.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Асад находится в России в безопасности. По его словам, Москва поступила так, как положено в подобных ситуациях.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение оставить пост, покинув страну.

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