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18:06, 11 декабря 2024Мир

В Сирии разорили могилу отца Башара Асада

Annahar: вооруженная толпа разорила могилу отца Башара Асада Хафеза в Латакии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Вооруженная толпа разорила в Латакии могилу Хафеза Асада, отца экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Annahar.

Могила Хафеза Асада, занимавшего должность президента с 1971 по 2000 год, расположена в Кардахе на северо-западе Сирии. В одном мавзолее с бывшим сирийским лидером похоронены его супруга и старший сын Басиль, ставший жертвой автокатастрофы.

Могила в Латакии была местом, куда часто приезжали сторонники сложившего полномочия Башара Асада.

8 декабря боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск. После этого Башар Асад покинул страну. На данный момент он вместе с семьей находится в Москве.

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