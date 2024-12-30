Трое мужчин сожгли венок на Вечном огне в российском городе

В Клину троих мужчин задержали за сожжение венка на Вечном огне

Трое мужчин сожгли венок на Вечном огне в подмосковном городе Клин, сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета по Московской области. По данным источника, их уже задержали.

Отмечается, что перед тем, как поджечь венок, вандалы осквернили монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ об уничтожении воинских захоронений и памятников. Задержанным может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее суд в Бурятии приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, который облил черной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова. По данным следствия, он решился на преступление по заданию иностранца.