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09:22, 17 декабря 2024Силовые структуры

Облившего краской бюст Героя СССР россиянина приговорили к 11 годам

В Бурятии суд приговорил к 11 годам облившего краской бюст Героя СССР мужчину
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Бурятии суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, который облил черной краской бюст Героя Советского Союза (СССР) Сергея Орешкова по заданию иностранца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а остальное время пробудет в колонии строгого режима. Суд конфисковал в доход государства его машину и другое имущество, которое использовалось в целях совершения преступления. Осужденного признали виновным по статьям 354.1 («Реабилитация нацизма»), 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и 30, 281 («Покушение на диверсию») УК РФ.

По версии следствия, в июне 2023 года подсудимый стал переписываться с иностранцем, от которого получил задание осквернить в Улан-Удэ памятник за вознаграждение в иностранной валюте. В ночь на 6 июля в одном из городских парков фигурант облил черной краской бюст Героя СССР Сергея Орешкова, сделал фотографии, которые подтвердили его преступление, а потом получил деньги.

Далее мужчине дали новое задание — поджечь релейный шкаф на железной дороге. Он начал готовиться к его выполнению и согласовал с куратором место преступления, но своевременно был задержан.

Ранее Калужский областной суд вынес приговор двум жителям города Юхнов, которые ногами пытались потушить Вечный огонь.

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