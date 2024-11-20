Двух россиян приговорили к принудительным работам за попытку потушить Вечный огонь

Суд отправил на принудительные работы 2 жителей Юхнова за осквернение памятника

Калужский областной суд вынес приговор двум жителям города Юхнов, которые ногами пытались потушить Вечный огонь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимые 20 и 21 года признаны виновными в совершении преступления по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года, однако с учетом их молодого возраста, полного признания вины, раскаяния в содеянном и публичных извинений суд отправил юношей на принудительные работы с удержанием 10 процентов от зарплаты в доход государства.

Из материалов дела следует, что они в ночь на 14 июля в состоянии алкогольного опьянения находились на территории памятника Братской могилы советских воинов, погибших за освобождение города Юхнова. Там юноши попытались ногами потушить Вечный огонь и сорвали с захоронения венок, тем самым осквернив символы воинской славы России и оскорбив память защитников Отечества.

12 ноября сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело на гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса за осквернение и повреждение братской могилы в Курской области.