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11:23, 30 декабря 2024Путешествия

Туркменская авиакомпания запустила продажу билетов на альтернативный рейс из Москвы

Авиакомпания «Туркменистан» отменила прямые рейсы из Москвы в Ашхабад
Мария Винар

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Авиакомпания «Туркменистан» запустила продажу билетов на альтернативный рейс из Москвы. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале перевозчика.

Пассажирам авиакомпании, которые должны были отправиться 30 и 31 декабря из Москвы в Ашхабад, предложили возможность добраться до пункта назначения альтернативным маршрутом. Причина, на которой отменили прямые рейсы, не уточняется.

Так, представители авиакомпании организовали вывоз пассажиров по маршруту Mосква — Стамбул — Ашхабад. При этом они привлекли стороннего перевозчика на участке Москва — Стамбул. Билеты, которые были куплены ранее, действительны для перелета без дополнительной оплаты. «Просим прибыть в аэропорт Домодедово за три часа до времени вылета, указанного в вашем билете, для прохождения регистрации на рейс Москва — Стамбул — Ашхабад», — говорится в сообщении.

Авиакомпания «Туркменистан» не в первый раз приостанавливает полеты для пассажиров. 1 августа прошлого года она заявила о прекращении перевозок в связи с обстановкой в Московской воздушной зоне.

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