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20:40, 1 августа 2023Путешествия

Туркменская авиакомпания приостановила полеты в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты из Ашхабада в Москву

Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты из Ашхабада в Москву. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Начиная с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании "Туркменистан", осуществляющие полеты по направлению Ашхабад —Москва — Ашхабад, будут приостановлены и будут выполнятся по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад», — говорится в заявлении на сайте авиакомпании.

Отмечается, что такие меры были приняты в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания SriLankan Airlines приняла решение приостановить полеты между Москвой и Коломбо. Уточняется, что она была вынуждена отказаться от рейсов из-за эксплуатационных ограничений и проблем со страховкой.

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    Марина Черняк
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