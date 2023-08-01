Туркменская авиакомпания приостановила полеты в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты из Ашхабада в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты из Ашхабада в Москву. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Начиная с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании "Туркменистан", осуществляющие полеты по направлению Ашхабад —Москва — Ашхабад, будут приостановлены и будут выполнятся по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад», — говорится в заявлении на сайте авиакомпании.

Отмечается, что такие меры были приняты в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания SriLankan Airlines приняла решение приостановить полеты между Москвой и Коломбо. Уточняется, что она была вынуждена отказаться от рейсов из-за эксплуатационных ограничений и проблем со страховкой.

