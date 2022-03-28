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Еще одна иностранная авиакомпания отказалась летать в Россию

SriLankan Airlines приостановила полеты между Москвой и Коломбо

Фото: Pius Koller / Globallookpress.com

Авиакомпания SriLankan Airlines приняла решение приостановить полеты между Москвой и Коломбо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что еще одна иностранная авиакомпания была вынуждена отказаться от рейсов из-за эксплуатационных ограничений и проблем со страховкой.

«Речь идет об ограничениях на международные финансовые и страховые лимиты, которые напрямую влияют на полеты SriLankan Airlines в Россию. Решение принято до последующего уведомления», — говорится в сообщении.

При этом представители SriLankan Airlines отметили, что надеются возобновить полеты, как только улучшится геополитическая ситуация.

Ранее вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines сообщила о приостановке полетов в Россию с 25 марта. Отмечалось, что данное решение было принято для уточнения процедур, требований и правил, касающихся страхования транспортных средств в связи с выполнением рейсов в Россию.

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Мария Гейн
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