Еще одна иностранная авиакомпания отказалась летать в Россию

SriLankan Airlines приостановила полеты между Москвой и Коломбо

Авиакомпания SriLankan Airlines приняла решение приостановить полеты между Москвой и Коломбо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что еще одна иностранная авиакомпания была вынуждена отказаться от рейсов из-за эксплуатационных ограничений и проблем со страховкой.

«Речь идет об ограничениях на международные финансовые и страховые лимиты, которые напрямую влияют на полеты SriLankan Airlines в Россию. Решение принято до последующего уведомления», — говорится в сообщении.

При этом представители SriLankan Airlines отметили, что надеются возобновить полеты, как только улучшится геополитическая ситуация.

Ранее вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines сообщила о приостановке полетов в Россию с 25 марта. Отмечалось, что данное решение было принято для уточнения процедур, требований и правил, касающихся страхования транспортных средств в связи с выполнением рейсов в Россию.

