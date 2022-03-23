Стало известно о приостановке полетов авиакомпании из Вьетнама в Россию

VnExpress сообщила, что авиакомпания Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приняла решение о приостановке полетов в Россию с 25 марта. Об этом сообщает портал VnExpress со ссылкой на заявление национального авиаперевозчика, пишет ТАСС.

В компании отметили, что данное решение принято для уточнения процедур, требований и правил, касающихся страхования транспортных средств в связи с выполнением рейсов в Россию.

В марте стало известно, что казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию. Решение также объяснили прекращением страхового покрытия коммерческих полетов.