Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стало известно о приостановке полетов авиакомпании из Вьетнама в Россию

VnExpress сообщила, что авиакомпания Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию

Фото: Kham / Reuters

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приняла решение о приостановке полетов в Россию с 25 марта. Об этом сообщает портал VnExpress со ссылкой на заявление национального авиаперевозчика, пишет ТАСС.

В компании отметили, что данное решение принято для уточнения процедур, требований и правил, касающихся страхования транспортных средств в связи с выполнением рейсов в Россию.

В марте стало известно, что казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию. Решение также объяснили прекращением страхового покрытия коммерческих полетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Стало известно о приостановке полетов авиакомпании из Вьетнама в Россию
Медиамагнат решил избавиться от роскошного жилья в Нью-Йорке
В «Роскосмосе» раскрыли детали подготовки миссии на Марс
Британия захотела получать больше ядерной энергии
Российский посол раскритиковал накачивание Украины западным оружием
Диетолог предупредил об опасности употребления роллов и суши
Магистрали между Крымом и Херсонской областью собрались восстановить
Военный эксперт объяснил отказ Турции передать Украине С-400
Наряд с глубоким декольте на 57-летней Сандре Буллок вызвал споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.