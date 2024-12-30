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23:45, 30 декабря 2024Забота о себе

Ученые рассказали об опасности одиночества для сердца

BioPsy: сердце и сосуды хуже переносят стрессовые ситуации из-за одиночества
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Одиночество негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли ученые из Тяньцзиньского университета в КНР, результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychology (BioPsy).

В эксперименте приняли участие 97 студентов от 17 до 29 лет. Им предлагали воздержаться от никотина, кофеина и алкогольных напитков в течение суток, а за час до тестов отказаться от пищи. Студентам предстояло пятиминутное публичное выступление, что было призвано вызвать стрессовую реакцию организма.

Выяснилось, что у одиноких людей эффективность регулирования реакций сердца и сосудов оказалась ниже, чем у более социально активных участников исследования. Особенно этот эффект был выражен у одиноких женщин.

Ранее люди, временно или постоянно не состоящие в отношениях, перечислили главные бонусы одиночества. Некоторые пользователи в качестве бонуса указали, что могут не учитывать интересов других людей при принятии важных жизненных решений. При этом их оппоненты рассказали, что партнер, наоборот, может быть поддержкой в этом вопросе.

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