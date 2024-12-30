Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 30 декабря 2024Мир

В Британии одной фразой охарактеризовали Россию

Лидер партии «Наследие» Кертен заявил, что Россия — не враг для Британии
Мария Винар

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен одной фразой охарактеризовал Россию. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X (ранее — Twitter).

«Россия нам не враг», — заявил Кертен, сопроводив сообщение изображением российского флага.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление главы государства Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине.

Тогда он процитировал слова российского лидера о том, что Россия может «принимать соответствующие решения», если НАТО будет использовать оружие большей дальности против Москвы с Украины. Он также рекомендовал альянсу прислушаться к заявлению Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Год назад жизнь разделилась на до и после». Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в годовщину трагедии

      Российского вратаря признали первой звездой дня в НХЛ

      Еще одна израильская компания приостановила полеты в Россию

      Туркменская авиакомпания запустила продажу билетов на альтернативный рейс из Москвы

      Известная телеведущая отсудила почти 600 тысяч рублей за фото семилетней давности

      В МИД объяснили полет российского спецборта в США

      В Британии одной фразой охарактеризовали Россию

      В России высказались о влиянии Картера на отношения Москвы и Вашингтона

      Таиланд стал страной-партнером БРИКС

      Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше