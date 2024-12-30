Лидер партии «Наследие» Кертен заявил, что Россия — не враг для Британии

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен одной фразой охарактеризовал Россию. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X (ранее — Twitter).

«Россия нам не враг», — заявил Кертен, сопроводив сообщение изображением российского флага.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление главы государства Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине.

Тогда он процитировал слова российского лидера о том, что Россия может «принимать соответствующие решения», если НАТО будет использовать оружие большей дальности против Москвы с Украины. Он также рекомендовал альянсу прислушаться к заявлению Путина.