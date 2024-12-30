В Европу вновь вернулась проблема госдолга

Die Presse: проблема госдолга вернулась в Европу впервые за пять лет

Проблема суверенного долга вновь вернулась на повестку дня в Европе впервые за пять лет. Об этом пишет австрийская газета Die Presse.

По информации издания, особую озабоченность экспертов вызывает ситуация во Франции. По оценкам специалистов, рост величины госдолга во время пандемии коронавируса не считался важным в европейских странах из-за низких процентных ставок.

Однако в 2024 году ситуация изменилась, поскольку значительно выросли процентные ставки, а процедура дефицита была возобновлена. Кроме того, в следующем году также истекает срок погашения облигаций с крайне низкой процентной ставкой, поэтому европейским странам придется заменить их на ценные бумаги с гораздо более высокой процентной ставкой.

В июле сообщалось, что в 2023 году госдолг Германии достиг рекордных размеров. К концу прошлого года государственная задолженность крупнейшей экономики Европы выросла до 2,45 триллиона евро. С 2022 года она увеличилась на 77 миллиардов евро (3,3 процента). Таким образом, сейчас на каждого гражданина страны приходится 28,9 тысячи евро (на 778 больше, чем год назад).