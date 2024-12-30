Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:04, 30 декабря 2024Экономика

В Европу вновь вернулась проблема госдолга

Die Presse: проблема госдолга вернулась в Европу впервые за пять лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Проблема суверенного долга вновь вернулась на повестку дня в Европе впервые за пять лет. Об этом пишет австрийская газета Die Presse.

По информации издания, особую озабоченность экспертов вызывает ситуация во Франции. По оценкам специалистов, рост величины госдолга во время пандемии коронавируса не считался важным в европейских странах из-за низких процентных ставок.

Однако в 2024 году ситуация изменилась, поскольку значительно выросли процентные ставки, а процедура дефицита была возобновлена. Кроме того, в следующем году также истекает срок погашения облигаций с крайне низкой процентной ставкой, поэтому европейским странам придется заменить их на ценные бумаги с гораздо более высокой процентной ставкой.

В июле сообщалось, что в 2023 году госдолг Германии достиг рекордных размеров. К концу прошлого года государственная задолженность крупнейшей экономики Европы выросла до 2,45 триллиона евро. С 2022 года она увеличилась на 77 миллиардов евро (3,3 процента). Таким образом, сейчас на каждого гражданина страны приходится 28,9 тысячи евро (на 778 больше, чем год назад).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Нобелевская премия мира и исторический поцелуй с Брежневым. Экс-президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет

      Россиянам рассказали о надбавках к зарплате в 2025 году

      Украинская телеведущая пожаловалась на кричащего «Слава Путину!» поляка

      В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

      Вучич рассказал о задержанном в Сербии за съемку оборонных объектов украинце

      В Европу вновь вернулась проблема госдолга

      Маск призвал установить на Марсе демократию

      Трамп выразил соболезнования из-за смерти Картера

      Лукашенко назвал свой любимый парфюм

      Эксперт предрек продолжение помощи Украине при Трампе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше