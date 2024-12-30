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00:13, 31 декабря 2024Мир

В Германии раскрыли детали плана Трампа по завершению конфликта на Украине

Die Welt: Трамп намерен в 2025 году закончить конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп твердо намерен закончить военный конфликт на Украине в 2025 году. Детали плана американского политика раскрыла немецкая газета Die Welt.

Отмечается, что украинская армия значительно ослабла в военном отношении, а моральный дух военных падает. По данным издания, в соответствии с планом будущего вице-президента США Джеймса Вэнса, на нынешней линии фронта будет создана демилитаризованная зона. Остальная часть Украины сможет существовать как независимое государство, однако не будет принята в НАТО.

Ранее Die Welt писала, что для президента Украины Владимира Зеленского переговоры остаются единственным сценарием.

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