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22:23, 30 декабря 2024Интернет и СМИ

В Германии назвали единственный выход из конфликта для Зеленского

Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году являются переговоры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров в новом году, считает немецкое издание Die Welt.

В статье отмечается, что мирные переговоры станут единственным выходом для Зеленского из-за стремления избранного президента США Дональда Трампа положить конец конфликту. Кроме того, как подчеркивает издание, ситуация усугубляется ослабленностью украинской армии. «Моральный дух солдат падает, а число дезертиров растет. Для президента Зеленского переговоры остаются единственным сценарием», — говорится в материале.

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