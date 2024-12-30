В Германии назвали единственный выход из конфликта для Зеленского

Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году являются переговоры

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров в новом году, считает немецкое издание Die Welt.

В статье отмечается, что мирные переговоры станут единственным выходом для Зеленского из-за стремления избранного президента США Дональда Трампа положить конец конфликту. Кроме того, как подчеркивает издание, ситуация усугубляется ослабленностью украинской армии. «Моральный дух солдат падает, а число дезертиров растет. Для президента Зеленского переговоры остаются единственным сценарием», — говорится в материале.