В Польше предложили установить запрет на въезд украинским военным

Депутат парламента Польши Туманович предложил запретить въезд украинским военным

Украинские военнослужащие могут спровоцировать всплеск организованной преступности в Польше после окончания конфликта с Россией. Об этом заявил депутат парламента страны Витольд Туманович, его слова приводит Do Rzeczy.

Политик предложил установить законодательный запрет на въезд украинским солдатам. «Мы знаем, что происходит с солдатами после окончания боевых действий», — сказал Туманович.

Также он призвал не посылать в зону боевых действий польских военнослужащих в качестве миротворцев.

Ранее стало известно, что Варшава готова нарастить экспорт электроэнергии на Украину, если Словакия примет решение отказаться от таких поставок.