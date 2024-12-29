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23:34, 29 декабря 2024Мир

В Польше назвали условие для помощи Киеву с поставками электроэнергии

Bloomberg: Варшава поможет Киеву, если Словакия отменит поставки электроэнергии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Варшава готова нарастить экспорт электроэнергии на Украину, если Словакия прекратит поставлять ее Киеву. Такое условие назвал польский чиновник, пишет Bloomberg.

По словам чиновника, польское правительство может нарастить внутреннее производство электроэнергии для компенсации любого дисбаланса, с которым столкнется Украина в случае таких шагов Словакии.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Затем Владимир Зеленский прокомментировал это. Как он утверждает, у него было желание компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа.

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