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11:59, 30 декабря 2024Путешествия

В России самолет вынужденно совершил посадку из-за самочувствия пассажира

В Братске самолет S7 Airlines вынужденно совершил посадку из-за пассажира
Мария Винар

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Братске самолет вынужденно совершил посадку из-за пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судно авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), следовавшее из Южно-Сахалинска в Новосибирск, приземлилось в российском городе в 13:33 (08:33 по московскому времени). Одному из пассажиров стало плохо, предварительно, из-за острой сердечной недостаточности. Его не удалось спасти.

Уточняется, что самолет простоял в Братске час, а затем вылетел в Новосибирск.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Thai Airways с криками пытался открыть дверь в полете. Инцидент произошел на рейсе из Тайваня в Таиланд, Бангкок.

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