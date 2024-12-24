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17:36, 24 декабря 2024Путешествия

Пассажир самолета с криками попытался открыть дверь в полете и попал на видео

New York Post: пассажир Thai Airways попытался открыть дверь самолета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Пассажир рейса Thai Airways с криками пытался открыть дверь в полете, был привязан к креслу и попал на видео. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Тайваня в Таиланд, Бангкок, 19 декабря. Когда лайнер набрал высоту, неизвестный мужчина встал с места и начал с криками бегать по салону. Он добрался до двери и пытался открыть ее, при этом отбиваясь от членов экипажа, которые хотели его удержать.

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В результате дебошира удалось посадить на место и связать. По прибытии его ожидали полицейские — на видео показано, как они поднялись на борт, чтобы вывести горе-пассажира. При этом возбуждать дело правоохранители не стали, так как выяснилось, что у нарушителя психическое расстройство. Его отправили обратно в Тайвань на самолете.

Ранее пассажир турецкого лоукостера Pegasus Airlines во время полета пытался открыть дверь самолета с криками «Аллаху Акбар». Уточняется, что он летел из Тегерана в Стамбул.

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