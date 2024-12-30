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23:35, 30 декабря 2024Россия

В российском регионе 14 человек попали в больницу после обеда

В Воронежской области 14 человек отравились обедом, один человек в реанимации
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Четырнадцать человек отравились обедом в Рамонском районе Воронежской области, они были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство российского региона. Отмечается, что инцидент произошел днем в понедельник, 30 декабря, в одной из корпоративных столовых.

Согласно предварительным данным министерства здравоохранения Воронежской области, тринадцать человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один был доставлен в реанимацию в тяжелом стабильном состоянии.

В настоящий момент отбираются пробы от больных и из продуктов питания, проводятся лабораторные исследования.

Ранее стало известно, что в Москве дети отравились пельменями из магазина «ВкусВилл». После ужина у детей резко поднялась температура до 39 градусов и началась рвота. Участковый врач диагностировал отравление и выписал лекарства.

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