В российском регионе 14 человек попали в больницу после обеда

В Воронежской области 14 человек отравились обедом, один человек в реанимации

Четырнадцать человек отравились обедом в Рамонском районе Воронежской области, они были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство российского региона. Отмечается, что инцидент произошел днем в понедельник, 30 декабря, в одной из корпоративных столовых.

Согласно предварительным данным министерства здравоохранения Воронежской области, тринадцать человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один был доставлен в реанимацию в тяжелом стабильном состоянии.

В настоящий момент отбираются пробы от больных и из продуктов питания, проводятся лабораторные исследования.

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